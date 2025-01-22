С сайта Белого дома исчезла испаноязычная страница
время публикации: 22 января 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 14:35
Через несколько часов после инаугурации президента Дональда Трампа на сайте Белого дома была удалена страница на испанском языке. Появляется сообщение об "ошибке 404" и предложение перейти на домашнюю страницу – на английском языке.
Общественные организации, объединяющие испаноязычных американцев, выразили недоумение происшедшим. Община выходцев из Латинской Америки поддержала Трампа на выборах, и в инаугурационной речи он выразил им благодарность – как и афроамериканцам.
Вместе с тем, Трамп обещал положить конец нелегальной иммиграции. Латинская Америка является главным источником нелегалов.
Как передает агентство AP, пресс-служба Белого дома сообщила: ведется работа над возобновлением доступа к странице.