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Мир

С сайта Белого дома исчезла испаноязычная страница

время публикации: 22 января 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 14:35
С сайта Белого дома исчезла испаноязычная страница
AP Photo/Fernanda Figueroa

Через несколько часов после инаугурации президента Дональда Трампа на сайте Белого дома была удалена страница на испанском языке. Появляется сообщение об "ошибке 404" и предложение перейти на домашнюю страницу – на английском языке.

Общественные организации, объединяющие испаноязычных американцев, выразили недоумение происшедшим. Община выходцев из Латинской Америки поддержала Трампа на выборах, и в инаугурационной речи он выразил им благодарность – как и афроамериканцам.

Вместе с тем, Трамп обещал положить конец нелегальной иммиграции. Латинская Америка является главным источником нелегалов.

Как передает агентство AP, пресс-служба Белого дома сообщила: ведется работа над возобновлением доступа к странице.

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