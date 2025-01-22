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Мир

Виктор Филинков, фигурант дела "Сети", после семи лет заключения депортирован из России

Суд
Россия
время публикации: 22 января 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 13:48
Пикет против приговора по делу "Сети"
Wikipedia.org. Фото: IvanA

Программист Виктор Филинков, приговоренный в России к семи годам лишения свободы по делу террористического сообщества "Сеть", освобожден после истечения семилетнего срока заключения. Членов сообщества обвинили в подготовке к захвату власти.

Как сообщает "Медиазона", Филинкова, гражданина Казахстана, полицейские доставили в наручниках на границу между двумя странами и передали казахским пограничникам. Его предупредили, чтобы после депортации он не возвращался в Россию.

Напомним, дело "Сети" получило широкое освещение в российских СМИ, когда стало известно, что его фигуранты, в основном молодые люди в возрасте от 23 лет до 29, подвергались в ходе допросов пыткам. Фигурантов пензенского дела "Сети", из которых буквально выбивали признания в терроризме, приговорили к лишению свободы в колонии на сроки от шести до восемнадцати лет

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 июня 2020

Фигурантов петербургского дела "Сети" приговорили к семи и пяти с половиной годам колонии