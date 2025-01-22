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Мир

Кошку по ошибке оставили в самолете, за 24 часа она совершила три перелета

Авиация
Новая Зеландия
Животные
Австралия
время публикации: 22 января 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:51
Кошку по ошибке оставили в самолете, за 24 часа она совершила три перелета
AP Photo/Ross D. Franklin, иллюстрация

Кошка случайно оказалась пассажиром самолета, когда ее клетку забыли забрать из грузового отсека. В результате животное совершило три перелета за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией.

У 8-летней кошки по имени Миттенс был забронирован билет в одну сторону на рейс с семьей из Крайстчерча (Новая Зеландия) в Мельбурн (Австралия) 13 января. Хозяйка питомца Марго Нис рассказала AP, что, пока она ждала выгрузки своей кошки из грузового отсека самолета, прошло три часа. Позже персонал в аэропорту сообщил, что самолет вернулся в Новую Зеландию – с кошкой на борту.

Пилот Air New Zealand узнал о дополнительном пассажире во время полета и включил отопление в грузовом отсеке, чтобы Миттенс было комфортно. Как выяснилось, грузчик багажа не заметил клетку кошки, так как ее скрывала инвалидная коляска.

Компания, организовавшая перевозку Миттенс, встретила животное по возвращении в Крайстчерч и обеспечила его повторный рейс в Мельбурн – на этот раз только в одну сторону. Хозяйка рассказала, что Миттенс немного похудела, но в целом чувствует себя в порядке.

Представители, авиакомпании Air New Zealand сообщила, что компенсирует все расходы, связанные с поездкой Миттенс, и извинилась за доставленные неудобства, согласно заявлению компании.

Мир
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