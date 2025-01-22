"Сотрудника IT-сферы" приговорили в Москве к 17 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 17 годам лишения свободы, передает агентство "Интерфакс".

Согласно приговору суда, Шатресов должен будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Процесс прошел в закрытом режиме в связи с наличием в деле грифа "Секретно". В связи с этим в суде не раскрыли и подробностей обвинения.

"Интерфакс" выяснил, что Дмитрий Шатресов являлся сотрудником IT-сферы.