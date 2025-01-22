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Мир

Леонид Гозман признан в России причастным к террористической деятельности

Россия
Оппозиция
время публикации: 22 января 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:58
Леонид Гозман, 2023 год
Wikipedia.org. Фото: A.Savin

Росфинмониторинг внес российского оппозиционного деятеля Леонида Гозмана в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В декабре 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о "распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти".

"Срок наказания фигуранта будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Также Гозману на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы", – отмечает агентство "Интерфакс".

Мир
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