Леонид Гозман признан в России причастным к террористической деятельности

Росфинмониторинг внес российского оппозиционного деятеля Леонида Гозмана в список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В декабре 2024 года Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о "распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти".

"Срок наказания фигуранта будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Также Гозману на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы", – отмечает агентство "Интерфакс".