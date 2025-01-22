Трамп помиловал создателя онлайн-сети Silk Road, приговоренного к пожизненному сроку

Президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, приговоренного к пожизненному заключению около десяти лет назад за создание сайта даркнет-рынка Silk Road. Помимо прочего этот ресурс использовался для торговли наркотиками.

На странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано его заявление: "Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что в честь нее и Либертарианского движения, которое так сильно меня поддерживало, я с радостью только что подписал полное и безоговорочное помилование ее сына Росса. Мерзавцы, которые работали над его осуждением, были теми же безумцами, которые были вовлечены в недавние действия правительства против меня. Ему дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Нелепо!"

Россу Уильяму Ульбрихту 40 лет. Он родом из Остина (Техас). Дипломированный физик, изучал кристаллографию. Увлекся либертарианской экономической теорией. После окончания университета занялся бизнесом, в том числе онлайн-торговлей. В 2011 году создал через сеть Tor площадку Silk Road, позволявшую анонимно продавать и покупать любые товары. Этот сайт действовал до 2013 года, когда Ульбрихта арестовали. В 2015 году он был признан виновным в участии в создании преступного предприятия, распространении наркотиков через интернет, сговоре с целью отмывания денег и других преступлениях. Его приговорили к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Апелляции Ульбрихта в Апелляционный суд США второго округа в 2017 году и Верховный суд США в 2018 году были безуспешными. Помилован президентом Трампом 21 января 2025 года.