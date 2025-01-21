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Мир

Илон Маск ответил на обвинения в том, что он показал нацистский жест

Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 21 января 2025 г., 22:07 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 22:14
Илон Маск ответил на обвинения в том, что он показал нацистский жест
AP Photo/Matt Rourke

Предприниматель Илон Маск прокомментировал публикации в социальных сетях, согласно которым он показал нацистское приветствие на митинге президента Дональда Трампа в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena.

"Смените репертуар подлых шуточек. Умение во всем видеть Гитлера таааак надоело", – написал в социальной сети Х богатейший человек планеты, которому предстоит занять один из ключевых постов в формируемой Трампом администрации.

Выступление Маска на митинге сопровождалось активной жестикуляцией. Он поблагодарил присутствующих за то, что они сделали победу Трампа возможной. "Я всем сердцем с вами!" – заявил предприниматель, сначала положив руку на сердце, а затем вытянув ее вперед.

Мир
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