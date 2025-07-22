Уточнение: жертвами крушения самолета на школу в Бангладеш стали 27 человек, в их числе 25 детей

Власти Бангладеш сообщили, что жертвами крушения учебного самолета ВВС на здание школы Milestone в районе Уттара в Дакке стали 27 человек, в их числе 25 детей.

Представитель минздрава Бангладеш Сайедур Рахман отметил, что многим из погибших еще не было 12 лет. Также погибли пилот самолета и учительница.

В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлены более 170 человек.

Продолжается расследование обстоятельств этого трагического инцидента.