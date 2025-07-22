В Петербурге у здания УФСБ задержали танцевавших евреев, в том числе израильтянина

В Петербурге около здания управления ФСБ на Литейном проспекте полиция задержала туристов, которые фотографировались на фоне Большого дома и танцевали, сообщает "Фонтанка".

Судя по этой публикации, вечером 21 июля в полицию позвонил дежурный управления ФСБ, сообщивший, что его коллеги задержали граждан, которые снимали фасад, а теперь ведут себя агрессивно.

Прибывший наряд полиции доставил в отделение 20-летнего петербуржца, двух молодых граждан США и одного приезжего из Израиля.

Было установлено, что молодые люди по пути из Большой хоральной синагоги задержались у здания УФСБ и стали танцевать. В публикации говорится об их "агрессивном" поведении, однако в чем именно выражалась агрессия не сказано.

Были выписаны протоколы о мелком хулиганстве. Задержанные были помещены в камеру.

Позже на сайте "Фонтанка" был опубликован материал под заголовком "По следам Шнеерсона. Почему четверка ортодоксальных евреев оказалась у здания УФСБ в Петербурге". В статье сказано: "Данный инцидент 22 июля обсуждается в еврейском сообществе Петербурга. Предполагается, что компания молодых ортодоксов шла по маршруту шестого Любавичского Ребе – Иосифа Шнеерсона. С 1924 по 1927 год он жил на Моховой, 22. Оттуда 14 июня 1927 года сотрудники органов ОГПУ увезли его в Большой дом, арестовали и поместили в тюрьму на Шпалерной улице. Спустя три дня Шнеерсон был приговорен к расстрелу, но впоследствии высшая мера была заменена на ссылку. Впрочем, и ее отменили, ограничившись выдворением из Советского Союза. Шнеерсон уехал в Ригу, но даже находясь за границей, оставался руководителем нелегальных общин Хабада в СССР. Умер ребе в США". Далее отмечено: "Один из задержанных молодых людей – 20-летний житель Петербурга. Согласно информации на сайте Большой хоральной синагоги, он является посланником Любавичского Ребе. Будучи подростком, он принимал участие в интеллектуальной программе "Золото нации", где заявлял, что хочет стать представителем России при ООН".