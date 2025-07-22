20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мертвой
время публикации: 22 июля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 11:24
20-летняя Рози Рош, троюродная сестра принцев Уильяма и Гарри со стороны матери, принцессы Дианы, была найдена мертвой в своем доме в деревне Нортон в Уилтшире на юго-западе Англии.
Согласно сообщению британских СМИ, Рози, изучавшая английскую литературу в университете Дарэма, была найдена своей матерью и сестрой.
Возле тела Рози был найден пистолет, однако, по словам коронера, у полиции нет подозрений по поводу обстоятельств смерти, и нет следов причастности третьей стороны.