Армия РФ нанесла удары по Украине, в Краматорске погиб ребенок
время публикации: 22 июля 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 09:01
В ночь на 22 июля армия РФ нанесла ракетно-бомбовые и дроновые удары по Украине. В Краматорске авиабомба попала в многоэтажный жилой дом, погиб ребенок, не менее пяти раненых.
В результате российской атаки в Одессе загорелась автостоянка, сгорели несколько машин, повреждены жилой комплекс, частные дома и магазин. Есть раненый.
В Сумах вследствие удара армии РФ повреждены жилые дома, торговый центр и 18 автомобилей. Есть раненые, среди них ребенок.
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