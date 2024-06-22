Армия РФ нанесла удар по Харькову, зафиксировано попадание в жилой дом

В субботу, 22 июня, российская армия нанесла удар по Харькову. По данным местных властей, было зафиксировано попадание в жилой дом.

По предварительным данным, не менее трех человек погибли, около 20 получили ранения разной степени тяжести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Он подчеркнул, что "российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен". Для этого, по его словам, "нужны сильные решения партнеров", чтобы украинские военные могли уничтожать "российскую боевую авиацию там, где она есть".