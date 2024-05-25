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Армия РФ нанесла удар по гипермаркету в Харькове, есть погибшие

время публикации: 25 мая 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 17:51

Армия РФ нанесла удар по строительному гипермаркету в одном из районов Харькова.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, по предварительной информации, есть жертвы и пострадавшие: "Предварительно прилет в спальном районе города, в плотной гражданской застройке".

На данный момент известно о двух погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что в гипермаркете могли находиться больше 200 человек.

В гипермаркете площадью в 10 тысяч квадратных метров возник пожар.

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