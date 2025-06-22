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Мир

Крушение воздушного шара в Бразилии, есть жертвы

Авиакатастрофа
Бразилия
время публикации: 22 июня 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 15:26

По меньшей мере восемь человек погибли при крушении воздушного шара в городе Прайя-Гранде на юге Бразилии. Об этом сообщил губернатор провинции Санта-Катарина Жоржиньо Мелло.

В гондоле летательного аппарата находился 21 человек. 13 из них, включая пилота, выжили, пропавших без вести нет. Управление гражданской авиации Бразилии начало расследование.

"По словам пилота, в гондоле возник пожар. Пилот начал сбрасывать высоту, и когда шар почти достиг земли, он сказал людям прыгать, но некоторые не смогли этого сделать. Пламя разгоралось, шар взмыл в воздух, но потом упал", – рассказал представитель полиции Тьяго Руиш Лемос.

Мир
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