Медведев: "Иран продолжит будущее производство ядерного оружия, израильтяне в панике"

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором выразил уверенность, что американцы немного добились, нанеся удар по Ирану.

По его мнению, инфраструктура ядерного цикла если и пострадала, то незначительно. "Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ядерного оружия – будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", – написал он.

"Политический режим Ирана сохранен, причем с высокой степенью вероятности он стал сильнее. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причем даже тот, который ему не симпатизировал", – считает высокопоставленный чиновник.

"Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США", – утверждает Медведев, добавляя, что президенту США Дональду Трампу не видать Нобелевской премии мира.