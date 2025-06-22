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Мир

Франция, Германия и Британия призвали Иран вернуться к переговорам

Война с Ираном
Великобритания
Франция
Германия
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:58
Франция, Германия и Британия призвали Иран вернуться к переговорам
AP Photo/ Jan Bauer

Франция, Германия и Великобритания призвали Иран вернуться к переговорам после того, как США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана.

"Мы призываем Иран начать переговоры с целью заключения соглашения, которое снимет все вопросы, связанные с ядерной программой. Мы готовы содействовать достижению этой цели в координации со всеми сторонами", – говорится в заявлении, распространенном 23 июня.

Страны "тройки" повторили свою категорическую позицию против обладания Ираном ядерным оружием и подчеркнули, что не допустят этого.

"Мы призываем Иран воздержаться от любых дальнейших действий, способных привести к дестабилизации региона", – говорится в документе.

Мир
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