Франция, Германия и Британия призвали Иран вернуться к переговорам
время публикации: 22 июня 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 20:58
Франция, Германия и Великобритания призвали Иран вернуться к переговорам после того, как США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана.
"Мы призываем Иран начать переговоры с целью заключения соглашения, которое снимет все вопросы, связанные с ядерной программой. Мы готовы содействовать достижению этой цели в координации со всеми сторонами", – говорится в заявлении, распространенном 23 июня.
Страны "тройки" повторили свою категорическую позицию против обладания Ираном ядерным оружием и подчеркнули, что не допустят этого.
"Мы призываем Иран воздержаться от любых дальнейших действий, способных привести к дестабилизации региона", – говорится в документе.