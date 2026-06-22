"Fuck Israel": мэр итальянского городка, открывшего двери израильтянам, получил конверт с пулей

Мэр расположенной в итальянском Пьемонте коммуны Варалло Пьетро Бондетти получил письмо с угрозами в связи с тем, что за последние годы в городке поселились 70 израильских семей. Полиция Турина начала расследование, пишет La Stampa

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В пришедшем на адрес мэрии конверте находились револьверный патрон, а также письмо, озаглавленное Fuck Israel и полное угроз в адрес Бондетти и Уго Луцатти – главы проекта Baita, координирующего переселение израильтян в Варалло. "Мы не потерпим расширения неосионистского поселения", – заявляет автор или авторы анонимного письма.

Издание подчеркивает, что до этого письма живущие в городке израильтяне не вызывали никаких жалоб. La Stampa связывает его с ростом антисемитских и антиизраильских настроений в Италии.

Бондетти отмечает, что в последние годы город пустел и приходил в упадок. Израильтяне покупают и приводят в порядок заброшенные дома, а их дети ходят в итальянские школы. Президент Италии Серджо Матарелла позвонил мэру, чтобы выразить ему поддержку.