После того, как президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла, украинский президент напомнил, что кавалерами этой награды остаются российская императрица Екатерина Вторая, уничтожившая польскую государственность, и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини, союзник гитлеровской Германии.

Официальная Варшава сочла необходимым выступить с разъяснениями. Министр в канцелярии польского президента Агнешка Енджак опубликовала в социальной сети Х пост, в котором отметила, что они давно умерли, а процедуры, позволяющей лишить ордена посмертно, не существует.

Еще один названный Зеленским кавалер ордена – бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный пророссийской позицией. "Мы осуждаем его пропутинскую деятельность, как вредящую Европе и Польше. Но он никогда не наносил Польше таких оскорблений, как президент Украины", – пишет Енджак.

"В правление Шредера, в Германии не воздвигали монументов Гитлеру и Гиммлеру. Ни одно из подразделений Бундесвера не получало наименование "Героев СС". Украинский лидер оскорбил народ, который на протяжении четырех лет показал себя лучшим другом Украины", – отмечает министр. Она подчеркнула – несмотря на оскорбление, Польша продолжит поддерживать своего соседа.

Зеленский был лишен высшей награды Польши после того, как он подписал указ о присвоении почетного наименования "Героев УПА" одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Польше на Украинскую повстанческую армию возлагают ответственность за убийство 100000 поляков во время Волынской резни, в годы Второй Мировой войны.