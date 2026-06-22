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Мир

Стрельба в еврейском квартале в Монреале

Канада
Стрельба
время публикации: 22 июня 2026 г., 20:33 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 20:52
Стрельба недалеко от кошерного ресторана в Монреале
AP Photo/Luca Bruno

Канадские СМИ сообщают как минимум об одном погибшем в результате стрельбы в районе Кот-де-Неж в Монреале, недалеко от отеля Hilton и кошерного ресторана.

По данным Le Journal de Montréal, погиб полицейский, получивший огнестрельное ранение при перестрелке с преступником, которого власти описали как "вооруженного и опасного".

Инцидент произошел в одном из крупнейших еврейских районов города.

По предварительным данным, стрельба началась у отеля Hilton, пули попали в здание напротив. В разгар событий жителям Монреаля разослали на телефоны экстренное оповещение с призывом избегать района, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Свидетели рассказали, что слышали несколько десятков выстрелов.

На время полицейской операции была перекрыта в обоих направлениях автомагистраль Декари, а поезда метро перестали останавливаться на станции "Намюр".

Как утверждает Le Journal de Montréal со ссылкой на свои источники, следствие в качестве основной рассматривает версию о заранее подготовленной засаде с целью заманить полицейских на место. По данным издания, подозреваемый перед стрельбой составил манифест, который якобы был разослан в различные СМИ.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ряд еврейских изданий сообщает, что целью могли быть еврейские заведения, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Мир
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