Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, множество погибших

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, как минимум трое человек в камуфляже открыли огонь по посетителям концертного зала.

В соцсетях появились видео из концертного зала, на которых видны тела погибших. По данным телеграм-каналов, более 10 человек погибли, около 50 человек пострадали. Точное число жертв пока неизвестно.

Примерно через полчаса после первого сообщения о стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, российские телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в здании.

Также телеграм-канал "112" со ссылкой на свой источник сообщил, что в результате теракта 40 человек погибли и более 100 ранены. Эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. К месту происшествия прибыл спецназ и пожарные, проводится эвакуация.

Артисты группы "Пикник" не пострадали: они находились в гримерке во время стрельбы, а затем эвакуировались.

На место прибыли сотрудники СОБРа и ОМОНа. В здании могут находиться заложники. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Телеграм-каналы сообщают, что около 100 человек заблокированы в здании из-за возникшего пожара.

На месте работают около 70 бригад "скорой помощи".