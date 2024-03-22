Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на резолюцию США о прекращении огня в секторе Газы.

"За" проголосовали 11 из 15 членов Совбеза, помимо России и Китая против документа выступил Алжир, Гайана воздержалась.

Представители России назвали резолюцию "несбалансированной" и заявили, что документ должен содержать "требование" прекратить огонь, а не говорить о "настоятельной необходимости".

"Проект очень несбалансированный во многих других аспектах. В частности, проект не содержит четкого возражения против планов Израиля провести операцию в Рафахе", – цитирует РИА Новости представителя Китая.

Представители США заявили, что отказ поддержать резолюцию говорит о том, что "Россия снова предпочитает заниматься политикой, а не двигаться вперед".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что проект этой резолюции, обуславливает немедленное прекращение огня освобождением заложников. "Мы поддерживаем Израиль, его право на самооборону. Но в то же время необходимо сфокусироваться на том, чтобы защитить оказавшееся в зоне боев и тяжело страдающее мирное население, обеспечить его гуманитарные потребности", – сказал Блинкен.

Американская делегация несколько раз использовала право вето, чтобы заблокировать принятие предыдущих резолюций Совета безопасности по войне в Газе. В конце февраля, заблокировав предложенный Алжиром проект, миссия США начала работу над собственным вариантом документа.

В субботу, 23 марта, состоится голосование по еще одному проекту резолюции, разработанному Алжиром, Мальтой, Мозамбиком, Гайаной, Словенией, Сьерра-Леоне и Швейцарией.

Этот проект требует немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАСом на месяц Рамадан, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. Кроме того. В нем подчеркивается острая необходимость увеличения объемов гуманитарной помощи жителям Газы.