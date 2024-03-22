В здании "Крокус Сити Холла" вновь прогремели взрывы

Примерно через полчаса после первого сообщения о стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, российские телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в здании.

Также телеграм-канал "112" со ссылкой на свой источник сообщает, что в результате теракта 40 человек погибли и более 100 ранены. Эта информация пока официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. К месту происшествия прибыл спецназ и пожарные, проводится эвакуация.

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, как минимум трое человек в камуфляже открыли огонь по посетителям концертного зала.