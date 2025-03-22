Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1123-й день войны

Министерство обороны РФ 22 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 47 861 беспилотный летательный аппарат, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 437 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов,33 243 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).