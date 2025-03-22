x
22 марта 2025
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 марта 2025
|
22 марта 2025
|
последняя новость: 08:28
22 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Виткофф назвал условие, при котором ХАМАС останется "участником политического процесса в Газе"

США
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 22 марта 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 08:30
Спецпосланник президента США Стив Виткофф
AP Photo/Ben Curtis

Спецпосланник президента США Стив Виткофф заявил в интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону: "ХАМАС должен сложить оружие, тогда он сможет остаться участником политического процесса в Газе после войны".

Виткофф так описал стратегию переговоров с ХАМАСом: "Мы должны понять, чего хочет ХАМАС, и затем подумать, что мы можем им предложить, чтобы они ушли. Это то, что должно произойти. В начале конфликта мы слышали, что ХАМАС держится на идеологии, и они все готовы умереть".

Он также коснулся роли Катара в переговорах и отверг критику в его адрес: "Это страна с благими намерениями, которая хочет, чтобы ее признали миротворцем".

Американский посланник сообщил также, что Иран ответил Трампу на письмо, которое тот отправил аятолле Али Хаменеи.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 марта 2025

Виткофф: 23 марта в Джидде начнется обсуждение условий прекращения огня в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Нетаниягу: "Отныне все переговоры будут вестись только под огнем"