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Мир

Виткофф заявил, что Украина уже согласилась провести выборы

США
Украина
Война в Украине
время публикации: 22 марта 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 15:33
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф
Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

Спецпосланник на Ближнем Востоке Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что выборы в Украине необходимы, и Украина уже согласилась их провести. Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону.

"Да, они договорились об этом. В Украине будут выборы. Я думаю, что Зеленский делает все возможное", – сказал Виткофф.

Он также отметил, что президент Украины сейчас "в очень, очень сложной ситуации".

"Он противостоит ядерной державе, и он также противостоит государству, которое имеет в четыре раза больше населения, чем у него. И поэтому он должен знать, что его могут победить", – заявил спецпосланник Трампа.

По его мнению, сейчас лучший момент для Зеленского заключить сделку, и Трамп может "предоставить ему сделку, лучше которой он никогда не получит".

В то же время Виткофф добавил, что Россия не признает Зеленского легитимным президентом, поэтому "не готова подписать с ним договор".

Ранее советник руководителя офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Украине не отменят военное положение в случае объявления 30-дневного перемирия, а также в это время не будут проводиться президентские выборы.

Мир
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