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Мир

Армия РФ атаковала Запорожье: среди жертв дети

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 22 марта 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 07:01
Армия РФ атаковала Запорожье: среди жертв дети
МВС України

Вечером 21 марта армия РФ нанесла удары по жилым районам в Запорожье. По состоянию на утро 22 марта, местные власти подтверждают гибель трех человек, 12 человек получили ранения. Среди погибших – 14-летняя девочка, пострадал девятимесячный младенец.

Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших уточняется.

Поисково-спасательные работы завершены.

Были привлечены 63 спасателя и 16 единиц техники.

В результате обстрела был причинен ущерб частным домам и многоэтажным зданиям.

Мир
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