Армия РФ атаковала Запорожье: среди жертв дети

Вечером 21 марта армия РФ нанесла удары по жилым районам в Запорожье. По состоянию на утро 22 марта, местные власти подтверждают гибель трех человек, 12 человек получили ранения. Среди погибших – 14-летняя девочка, пострадал девятимесячный младенец.

Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии. Количество пострадавших уточняется.

Поисково-спасательные работы завершены.

Были привлечены 63 спасателя и 16 единиц техники.

В результате обстрела был причинен ущерб частным домам и многоэтажным зданиям.