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Мир

Нападение террористов в Нигере, десятки убитых

Африка
Террористы
время публикации: 22 марта 2025 г., 03:48 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 05:54
Нападение террористов в Нигере, десятки убитых
AP Photo /Pascal Guyot

В пятницу, 21 марта, в Нигере в деревне Фонбита (на юго-западе страны) террористы атаковали местных жителей, находившихся в мечети. В результате нападения были убиты 44 человека.

В Нигере объявлен трехдневный национальный траур, сообщило министерство внутренних дел страны.

Обстоятельства нападения расследуются.

Мир
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