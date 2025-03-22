Нападение террористов в Нигере, десятки убитых

В пятницу, 21 марта, в Нигере в деревне Фонбита (на юго-западе страны) террористы атаковали местных жителей, находившихся в мечети. В результате нападения были убиты 44 человека.

В Нигере объявлен трехдневный национальный траур, сообщило министерство внутренних дел страны.

Обстоятельства нападения расследуются.