Нападение террористов в Нигере, десятки убитых
время публикации: 22 марта 2025 г., 03:48 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 05:54
В пятницу, 21 марта, в Нигере в деревне Фонбита (на юго-западе страны) террористы атаковали местных жителей, находившихся в мечети. В результате нападения были убиты 44 человека.
В Нигере объявлен трехдневный национальный траур, сообщило министерство внутренних дел страны.
Обстоятельства нападения расследуются.
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