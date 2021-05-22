В Нью-Йорке избит еврей, направлявшийся на митинг в поддержку Израиля

В конце минувшей недели в Нью-Йорке группой пропалестински настроенных молодчиков был избит еврей, направлявшийся на митинг в поддержку Израиля, сообщает Times of Israel.

29-летний Джозеф Борген рассказал, что шел на митинг, когда его окружила толпа, выкрикивавшая антисемитские лозунги. Опознав в Боргене еврея по его головному убору, кипе, нападавшие сбили его с ног и принялись избивать ногами, палками и древками палестинских флагов.

"Я лежал на земле в позе эмбриона, закрыв голову руками, и думал, что умру", - рассказал Джозеф Борген. При этом нападавшие кричали: "Ты – грязный еврей, возвращайся в свой Израиль, мы тебя убьем, ХАМАС убьет вас всех". Избив Боргена, молодчики долго брызгали ему в лицо из баллончика с перечным газом.

Нападавшие скрылись, когда к месту происшествия прибыла полиция. В настоящее время задержан один подозреваемый в нападении. Джозеф Борген был доставлен в больницу.