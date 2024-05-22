Норвегия признает независимость Палестины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что это государство признает Палестину в качестве независимого государства. Ранее стало известно, что 22 мая с таким заявлением выступит правительство Ирландии и еще двух европейских государств.

По словам премьер-министра, в разгар смертоносной войны признание Палестины необходимо для поддержки умеренных сил. Оно доказывает, что нет альтернативы принципу двух государств. Политик отметил, что решение вступит в силу 28 мая.

В последние недели ирландские представители проводили активные консультации по данному вопросу с Испанией, Словенией, Бельгией, Мальтой и Норвегией. Как и Ирландия, они выступают за то, чтобы палестинское государство признал весь Евросоюз.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии, заявив, что признание палестинского государства после нападения ХАМАСа на Израиль доказывает: террор себя оправдывает.