Боррель заявил, что до конца мая несколько стран ЕС признают Палестину как независимое государство

Несколько европейских стран, членов ЕС, до конца мая признают независимость палестинского государства. Об этом заявил в кулуарах специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Английская редакция телеканала Al Arabiya, цитируя Борреля отмечает, что еще в марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно добиваться признания палестинского государства.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что признание Палестины суверенным государством представляет геополитический интерес для стран Евросоюза.

В Израиле предупреждали инициативную группу, которую возглавил Мадрид, что их инициатива равносильна "награде за терроризм" и она снижает шансы на урегулирование конфликта путем переговоров.