x
29 апреля 2024
|
последняя новость: 19:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 апреля 2024
|
29 апреля 2024
|
последняя новость: 19:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Боррель заявил, что до конца мая несколько стран ЕС признают Палестину как независимое государство

время публикации: 29 апреля 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 18:58
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель
AP Photo/Virginia Mayo

Несколько европейских стран, членов ЕС, до конца мая признают независимость палестинского государства. Об этом заявил в кулуарах специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Английская редакция телеканала Al Arabiya, цитируя Борреля отмечает, что еще в марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно добиваться признания палестинского государства.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что признание Палестины суверенным государством представляет геополитический интерес для стран Евросоюза.

В Израиле предупреждали инициативную группу, которую возглавил Мадрид, что их инициатива равносильна "награде за терроризм" и она снижает шансы на урегулирование конфликта путем переговоров.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 апреля 2024

США заблокировали резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 апреля 2024

СБ ООН обсуждает просьбу ПА о полноправном членстве. Ожидается, что США воспользуются правом вето
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 апреля 2024

СПЧ ООН принял четыре антиизраильские резолюции