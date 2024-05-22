Дональд Трамп отказался давать показания по делу о выплатах денег порнозвезде
Бывший президент США Дональд Трамп отказался от дачи показаний на судебном процессе, касающимся выплат им порноактрисе Сторми Дэниэлс 130000 долларов за молчание об интимной связи между ними. Политика обвиняют в фальсификации финансовых документов.
Причиной этого, скорее всего, стали опасения защиты, что позиция Трампа окажется ослабленной в результате встречного допроса со стороны прокуратуры. Поскольку показания даются под присягой, его потенциально могли обвинить и в лжесвидетельстве.
Отметим, что свидетель со стороны обвинения, бывший помощник Трампа Майкл Коэн, в ходе продолжавшегося несколько часов допроса признался, что присвоил 60000 долларов из фондов, принадлежащих холдингу Трампа, занимающемуся недвижимостью.
Против Трампа выдвинуто еще несколько уголовных обвинений, связанных с попыткой оспорить результаты президентских выборов 2020 года и ролью политика в штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Разбирательство по этим делам еще не началось.
Сам Трамп заявляет, что речь идет о попытке демократов отстранить его от участия в выборах. Однако конституция США не запрещает осужденному баллотироваться и занимать пост главы государства, если только он не участвовал в мятеже. По делам, связанным с 6 января, против него может быть выдвинуто такое обвинение.