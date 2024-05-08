Порнозвезда Сторми Дэниэлс дала показания против Дональда Трампа

Суд Манхэттена, рассматривающий дело о выплатах бывшего президента США Дональда Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс 130000 долларов за молчание об интимной связи между ними, заслушал саму звезду фильмов для взрослых.

Сторми повела обстоятельный рассказ о своей жизни – о том, как девочка из бедной семьи, думавшая о работе ветеринара, стала порнозвездой. Дойдя до связи с Трампом, она начала в подробностях рассказывать об интимном свидании между ними – несмотря на то, что прокурор попросил ее проявить краткость.

Не имеющая особого отношения к делу обстоятельность рассказа вызвала возмущение защитников Трампа. Судья Хуан Мерчан призвал Сторми отвечать по существу. "Некоторые вещи лучше было бы оставить невысказанными", – отметил он.

Трамп, который заявлял, что у него не было связи с Даниэлс, выступал против ее приглашения на суд, утверждая, что она хочет монетизировать скандал. Когда женщина давала показания, он периодически смотрел на нее. Она на него не взглянула.

Напомним: Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялись платежи. Это первое в истории США уголовное разбирательство против человека, занимавшего президентский пост. Процесс проходит одновременно с президентской избирательной компанией, в которой участвует Трамп. Он безуспешно пытался добиться отсрочки суда.

Против Трампа выдвинуто еще несколько уголовных обвинений, связанных с попыткой оспорить результаты президентских выборов 2020 года и ролью политика в штурме его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Разбирательство по этим делам еще не началось.

Сам Трамп заявляет, что речь идет о попытке демократов отстранить его от участия в выборах. Однако конституция США не запрещает осужденному баллотироваться и занимать пост главы государства, если только он не участвовал в мятеже. По делам, связанным с 6 января, против него может быть выдвинуто такое обвинение.