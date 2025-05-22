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В КНДР на глазах у Ким Чен Ына при спуске со стапеля завалился набок новейший эсминец

Корея
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:06
В КНДР на глазах у Ким Чен Ына при спуске со стапеля завалился набок новейший эсминец
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Серьезный инцидент произошел в северокорейском порту Чхонджин при спуске на воду нового эсминца. Церемония проводилась в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который был возмущен происшедшим.

По сведениям Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, корабль водоизмещением 5000 тонн спускали на воду боковым методом. Корма преждевременно сошла с салазок, дно судна было повреждено, и носовая часть не смогла сойти со стапеля. В результате корабль лег на бок.

"Причиной этого стала преступная халатность. Мы не потерпим подобного. Безответственность причастных будет разбираться на июльском пленуме партии", – сообщил корейский диктатор. Работникам верфи дано задание восстановить к пленуму плавучесть корабля.

В Южной Корее и на Западе опасаются, что при строительстве и оснащении эсминца использовались российские технологии, переданные КНДР в рамках соглашения о направлении северокорейских военнослужащих на фронт войны с Украиной.

Мир
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