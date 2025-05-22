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Мир

Установлено имя подозреваемого в теракте в Еврейском музее в Вашингтоне

США
Теракт
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:25 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 08:23
Установлено имя подозреваемого в теракте в Еврейском музее в Вашингтоне
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Полиция округа Колумбия сообщила, что подозреваемый в совершении теракта в Еврейском музее в Вашингтоне идентифицирован как 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, штат Иллинойс.

По данным полиции, он не имеет уголовного прошлого, однако является известным леворадикальным активистом, членом организации Chicago Chapter – коммунистической организации прокитайской направленности.

Мир
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