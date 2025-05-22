Теракт в Вашингтоне. CBS News: застрелены двое сотрудников посольства Израиля

Телеканал CBS News передает: в результате стрельбы в Вашингтоне были убиты двое сотрудников израильского посольства в США.

Израильского дипломата и его спутницу застрелили, когда они покидали Еврейский музей после мероприятия. По сведениям CBS News, несколько других сотрудников дипмиссии получили ранения.

Примерно в 21:15 (по времени восточного побережья США) 21 мая было совершено вооруженное нападение около Еврейского музея в Вашингтоне, где проходило мероприятие, организованное Американским еврейским комитетом (AJC).

Убиты мужчина и женщина, передает сайт NBC4 Washington.

ABC News передает: по крайней мере один из застреленных является сотрудником посольства Израиля.

По данным CNN, есть двое убитых. По меньшей мере, один из них работал в посольстве Израиля.

NBC4 Washington передает: застрелены израильский дипломат и женщина. Их имена пока не названы.

Представитель посольства сообщил CNN, что посол Израиля Гилад Эрдан не находился на месте происшествия, когда произошла стрельба.

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия.

Судя по всему, это теракт. К расследованию привлечено ФБР.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что она была на месте "ужасной стрельбы". "Молимся за жертв этого насилия, пока работаем над тем, чтобы выяснить подробности", – сказала она.

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что в результате теракта около Еврейского музея в Вашингтоне пострадали сотрудники посольства Израиля. "Стрельба, приведшая к гибели людей, произошедшая около места проведения мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне (округ Колумбия), в результате которой пострадали сотрудники посольства Израиля, является подлым актом антисемитского терроризма", – заявил он. "Нанесение вреда дипломатам и еврейской общине является пересечением красной черты. Мы уверены, что власти США примут решительные меры в отношении лиц, ответственных за этот преступный акт. Израиль продолжит действовать решительно, чтобы защитить своих граждан и представителей – во всем мире", – сказал Данон.

По словам Джоша Краушара, главного редактора Jewish Insider, нападение было совершено после ежегодного приема молодых дипломатов, организованного Советом молодых специалистов Американского еврейского комитета в округе Колумбия. Один из свидетелей рассказал Краушару, что вскоре после стрельбы некий молодой мужчина заявил, что видел происшедшее, он попросил воды, а затем выхватил куфию и громко закричал "Освободите Палестину!", после чего его вывела полиция.

Тед Дойч, генеральный директор Американского еврейского комитета, сообщил, что его организация проводила мероприятие в музее. "Невыразимый акт насилия произошел за пределами места проведения мероприятия, – сказал он. – В данный момент, пока мы ждем от полиции более подробной информации о том, что именно произошло, наше внимание и наши сердца полностью с теми, кто пострадал, и их семьями".

Информация уточняется.

Власти округа Колумбия недавно объявили о выделении грантов в размере полумиллиона долларов местным некоммерческим организациям для компенсации расходов на безопасность. Одним из получателей стал Lillian and Albert Small Capital Jewish Museum, заявлявший о серьезных опасениях по поводу безопасности, не только потому, что они еврейская организация, но и из-за новой выставки, посвященной ЛГБТК-сообществу.