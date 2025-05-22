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Во время экскурсии в голове статуи "Родина-мать" в Волгограде умер ректор академии физкультуры

время публикации: 22 мая 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 14:29
Во время экскурсии в голове статуи "Родина-мать" в Волгограде умер ректор академии физкультуры
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Российские СМИ сообщают, что во время экскурсии по Мамаеву кургану в Волгограде умер 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

Трагедия произошла утром 22 мая. У Чеснокова случился приступ, когда он вместе с другими экскурсантами находился в голове статуи "Родина-мать зовёт!", мужчина умер до прибытия медиков, пишет Shot

В Волгоград Николай Чесноков приехал на XXVIII Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры. Он принимал участие в возложении цветов к мемориалу Вечного огня, сообщает bloknot-volgograd.ru

Профессор Николай Чесноков возглавлял МГАФК с 2023 года.

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