Во время экскурсии в голове статуи "Родина-мать" в Волгограде умер ректор академии физкультуры

Российские СМИ сообщают, что во время экскурсии по Мамаеву кургану в Волгограде умер 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков.

Трагедия произошла утром 22 мая. У Чеснокова случился приступ, когда он вместе с другими экскурсантами находился в голове статуи "Родина-мать зовёт!", мужчина умер до прибытия медиков, пишет Shot.

В Волгоград Николай Чесноков приехал на XXVIII Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры. Он принимал участие в возложении цветов к мемориалу Вечного огня, сообщает bloknot-volgograd.ru.

Профессор Николай Чесноков возглавлял МГАФК с 2023 года.