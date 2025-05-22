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Мир

Связанные с ГРУ хакеры взломали 10000 камер для слежки за поставками Украине

Украина
Европейский Союз
Россия
Хакеры
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:57
Связанные с ГРУ хакеры взломали 10000 камер для слежки за поставками Украине
AP Photo/Alex Brandon

Западные разведки опубликовали совместный отчет, обвиняющий хакеров, связанных с Главным разведывательным управлением российского генштаба, во взломе 10000 камер наружного наблюдения и использовании их для того, чтобы помешать поставкам в Украину военной, гуманитарной и экономической помощи.

Как пишет The Moscow Times, сотрудники войсковой части 26165, известной также как хакерская группировка, действующая под именами APT 28 и Fancy Bear, рассылали фишинговые электронные письма с порнографией и поддельной служебной информацией, чтобы получить доступ в системы наблюдения, позволяющие отслеживать доставку грузов в Украину из стран NATO.

Камеры располагались в логистических центрах, на пограничных переходах, железнодорожных станциях. Использовались также дорожные камеры. Как отмечается, 90% взломанных устройств находилось на территории Украины, остальные – в Польше, Румынии, Венгрии и Словакии.

Собиралась секретная информация об оборонных предприятиях, транспортными узлами – такими как порты, аэропорты и железнодорожные станции, а также расписание полетов и графики движения поездов. Преступники пытались получить доступ и к документации.

Мир
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