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Мир

"Остановите самолет, я выйду": буйный авиапассажир был обмотан скотчем

Расследование
время публикации: 22 ноября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 10:42
"Остановите самолет, я выйду": буйный авиапассажир был обмотан скотчем
AP Photo/Lynne Sladky

Пассажиры рейса American Airlines, следовавшего из Милуоки в Даллас, задержали и обмотали скотчем буйного мужчину, который пытался открыть дверь самолета на высоте более 9 тысяч метров.

Инцидент произошел во вторник, 19 ноября, на борту самолета компании American Airlines, следовавшего рейсом 1915 из Милуоки в Даллас-Форт-Уэрт.

Пассажир сначала заявил стюардессе, что ему срочно нужно покинуть самолет. Вскоре он стал кричать и возмущенно требовать выполнить его просьбу, рассказывает один из пассажиров в интервью Today.

Стюардесса связалась с бортпроводником, находившимся в задней части самолёта, чтобы попросить других сотрудников переместиться вперед, а также жестом дала понять людям поблизости, что ей требуется помощь. В это время разбушевавшийся пассажир набросился на стюардессу, повредив ей левое запястье и шею. Остальные пассажиры обмотали нападавшего скотчем и удерживали его около 30 минут.

Согласно отчету, после успешной посадки самолета в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт на борт поднялись представители ФБР и сотрудники Департамента общественной безопасности аэропорта. Они задержали пассажира и направили его на психиатрическое обследование.

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