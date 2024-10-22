В утечке данных о военных планах Израиля подозревается сотрудница Пентагона с иранскими корнями

Источник в Пентагоне сообщил арабской редакции Sky News, что в утечке документов, касающихся подготовки Израиля к нанесению удара по Ирану, подозревается высокопоставленная сотрудница министерства обороны.

Источник также сообщил имя подозреваемой чиновницы – это политолог американо-иранского происхождения Ариан Табатабаи, директор Управления помощника министра обороны по специальным операциям и международным конфликтам.

Источник телеканала сообщил, что официальные результаты расследования пока не обнародованы, однако с ними были ознакомлены члены комитета по разведке и вооруженным силам в Конгрессе.