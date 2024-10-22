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В утечке данных о военных планах Израиля подозревается сотрудница Пентагона с иранскими корнями

время публикации: 22 октября 2024 г., 17:19 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 17:22
В утечке данных о военных планах Израиля подозревается сотрудница Пентагона с иранскими корнями
AP Photo/Charles Dharapak

Источник в Пентагоне сообщил арабской редакции Sky News, что в утечке документов, касающихся подготовки Израиля к нанесению удара по Ирану, подозревается высокопоставленная сотрудница министерства обороны.

Источник также сообщил имя подозреваемой чиновницы – это политолог американо-иранского происхождения Ариан Табатабаи, директор Управления помощника министра обороны по специальным операциям и международным конфликтам.

Источник телеканала сообщил, что официальные результаты расследования пока не обнародованы, однако с ними были ознакомлены члены комитета по разведке и вооруженным силам в Конгрессе.

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