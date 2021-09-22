Лидер дембольшинства в Конгрессе: "Это техническая задержка, средства на "Железный купол" утвердят в ближайшее время"

Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стэни Хойер в телефонной беседе с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом заверил собеседника, что исключение параграфа о "Железном куполе" из проекта закона о государственном бюджете было вызвано техническими причинами.

По словам Хойера, финансирование пополнения запаса противоракет к батареям ПРО "Железный купол" в размере 1 миллиард долларов будет утверждено в ближайшее время. Не исключено, что оно будет вынесено на рассмотрение отдельно уже на этой неделе, без привязки к закону об оборонном бюджете, который должен рассматриваться через несколько месяцев.

Пункт о "Железном куполе" был исключен из закона о госбюджете по требованию "прогрессивного" блока в Демократической партии, представители которого угрожали в противном случае проголосовать против бюджета. Поскольку наличия этого пункта было недостаточно, чтобы получить поддержку республиканских конгрессменов, спикер Конгресса Нэнси Пелоси, которая должна провести бюджет до 30 сентября, была вынуждена уступить.

Против финансирования "Железного купола" выступали Александра Оскарио-Кортез, Бетти МакКоллум, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар, Айанна Прессли, Прамила Джайяпал, Джамаль Боуман.

По словам Боумана, он не имеет ничего против финансирования "Железного купола", однако пункт был включен в бюджет в последнюю минуту, без обсуждения.

Многие конгрессмены-демократы были возмущены исключением пункта о "Железном куполе" из закона о бюджете, и подчеркивали, что проголосовали в итоге за бюджет только чтобы избежать блокирования работы правительства: "Только в морально извращенной вселенной финансирование системы, защищающей гражданские лица от ракет террористов, может считаться противоречивым".

Представители Республиканской партии обвинили руководство Демократической партии в "капитуляции перед антисемитским влиянием лево-радикальных членов партии".