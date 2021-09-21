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NEWSru.co.il :: Экономика21 сентября 2021 г., 21:56

США временно заморозили помощь Израилю в размере $1 млрд, необходимую для оснащения "Железного купола"

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США временно заморозили помощь Израилю в размере $1 млрд, необходимую для оснащения "Железного купола"

Во вторник, 21 сентября, из-за противодействия со стороны группы конгрессменов от Демократической партии, была заморожена экстренная помощь Израилю в размере 1 млрд долларов, которая была необходима для оснащения батарей системы ПРО "Железный купол".

По оценке экспертов, принятое решение не означает отмены этой помощи, но приведет к задержке ее перевода на несколько недель или даже на несколько месяцев, отмечает сайт Ynet.

1 июня стало известно, что Израиль намерен обратиться к США за финансовой помощью для пополнения запасов боеприпасов после операции "Страж стен". Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в интервью телеканалу Fox News. Речь шла в первую очередь о пополнении запаса противоракет для системы ПРО "Железный купол".


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