ЕС впервые назначит министра обороны: "Нужно быть готовым к войне с Россией"

В Европейской комиссии уже в нынешнем году будет создана новая должность – Верховный комиссар по вопросам обороны и космоса. Впервые в истории Евросоюз вводит пост министра обороны – ранее ЕС этого избегал, чтобы не дублировать структуру NATO.

Ведущим кандидатом на этот пост называют бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса. По его мнению, в ближайшие несколько лет Россия может напасть на ЕС, и европейским странам необходимо быть к этому готовым.

"Если оценки наших министров обороны и NATO соответствуют истине, у нас не так уж много времени, и от нас потребуются быстрые, смелые и амбициозные решения", – заявил он, обещав уже в первые дни на новом посту представить меморандум об оборонных нуждах ЕС.

В первую очередь речь идет об увеличении производства боеприпасов и создании системы, которая позволит передавать их из страны в страну в случае необходимости. Он подчеркнул, что, Великобритания, несмотря на выход из ЕС, остается частью европейской оборонительной инфраструктуры.