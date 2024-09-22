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Земельные выборы в Бранденбурге: социал-демократы с трудом одержали верх над ультраправыми

время публикации: 22 сентября 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 21:38
Земельные выборы в Бранденбурге: социал-демократы с трудом одержали верх над ультраправыми
AP Photo/Markus Schreiber

Согласно опросам на выходе с избирательных участков, социал-демократической партии Германии с большим трудом удалось сохранить первое место на земельных выборах, прошедших в федеральной земле Бранденбург.

Экзит-поллы показывают, что СДПГ, которая находится у власти в Бранденбурге с первых после воссоединения Германии выборов, прошедших в 1990 году, получила поддержку 31% избирателей. Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) отстала всего на один процент, набрав 30%.

Третье место, обойдя ХДС, занял лево-популистский "Союз Сары Вагенкнехт", отколовшийся от "Левой партии" – наследницы СЕПГ. Несмотря на политическую ориентацию, у этого движения много общего с AfD, в том числе евроскептицизм и борьба против мигрантов.

Следует также отметить, что популярный премьер-министр федеральной земли Дитмар Войдке в ходе избирательной кампании дистанцировался от своего товарища по СДПГ – федерального канцлера Олафа Шольца. Тем не менее, исход голосования стал победой и для Шольца.

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