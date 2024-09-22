В Гвинее после того, как обезьяна убила младенца, разгромлен центр исследования шимпанзе

В заповеднике Нимба на юго-востоке Гвинеи местные жители разгромили центр исследования шимпанзе после нападения обезьян на обрабатывавших поля крестьян. В результате нападения погиб младенец, которого мать взяла с собой в поле.

Телеканал CNN цитирует мать ребенка Сени Зогбу, которая рассказала, что обезьяна напала не нее сзади, больно укусила и утащила младенца в лес. Тело было найдено в трех километрах от границы заповедника, который входит в список объектов всемирного наследия UNESCO.

В результате нападения на научный центр было уничтожено несколько беспилотников, использовавшихся для наблюдения за дикой природой, сожжены компьютеры и около 200 документов.

Экологи отмечают, что из-за нехватки пищи звери все чаще совершают набеги на сельскохозяйственные угодья. По данным того самого центра исследований шимпанзе, с начала года это шестой случай нападения обезьян на человека.