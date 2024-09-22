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Мир

Трамп отказался от новых дебатов с Харрис: "Слишком поздно"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 10:01 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 10:06
Трамп отказался от новых дебатов с Харрис
AP Photo/Alex Brandon

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, отверг предложение телеканала CNN о проведении президентских дебатов 23 октября. Ранее это предложение приняла его соперница Камала Харрис.

Выступая на предвыборном митинге в Северной Каролине, Трамп заявил, что это слишком поздно, поскольку голосование уже началось. По его словам, Харрис требует проведения дебатов, потому что она проигрывает избирательную кампанию.

Согласно опросам, на предыдущих дебатах победу одержала Камала Харрис. Однако это не смогло существенно повлиять на предвыборную гонку, где между соперниками сохраняется паритет. Однако у Харрис есть незначительное преимущество в главном из ключевых штатов – Пенсильвании.

Мир
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