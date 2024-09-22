Президентские выборы на Шри-Ланке: впервые в истории будет проведен новый подсчет голосов

Впервые в истории Шри-Ланки будет проведен повторный подсчет бюллетеней на президентских выборах. Ни одному из 40 принимавших участие в выборах кандидатов не удалось заручиться 50% и еще одним голосом, как требует конституция. Отметим, что среди кандидатов не было ни одной женщины.

Лидер левого альянса Анура Кумара Диссанаяке набрал 42,31%, а лидер оппозиции Саджит Премадаса заручился поддержкой 32,76% избирателей. Нынешнего президента Ранила Викрамасингхе поддержали всего 17% принявших участие в голосовании.

Согласно закону о выборах, в такой ситуации не проводится второй тур. В бюллетенях предлагается указать первого и второго альтернативного кандидата. Теперь будет подсчитано, за кого из кандидатов были отданы вторые и третьи голоса тех, кто не голосовал за Диссанаяке и Премадасу.