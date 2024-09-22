Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 942-й день войны

Министерство обороны РФ 22 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 942-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 53-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 66-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 420 военнослужащих, два танка, три пикапа, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов. Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 23-й, 28-й, 30-й, 33-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 10-й, 12-й горно-штурмовых бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 118-й бригады теробороны и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Райгородок, Дружковка, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Зализнянское, Николаевка, Константинополь, Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Archer" шведского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б". Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 67-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 5-й бригады специального назначения ВСУ, 119-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Цукурино, Петровка, Димитров, Селидово, Украинск и Горняк Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й, 154-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и 5-го отряда специального назначения центра специальных операций ССО. Потери украинских формирований составили до 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав" и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Шахтерское Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражены три контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 145 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Ингулец, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, три автомобиля и 152-мм гаубица "Мста-Б". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32089 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15025 орудий полевой артиллерии и минометов, 26370 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).