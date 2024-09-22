Генштаб ВСУ: перехвачены более 70 российских "шахедов". Минообороны РФ: сбиты 15 украинских БПЛА
время публикации: 22 сентября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 10:05
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 22 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 71 из 80 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще шесть "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.
Перехваты воздушных целей осуществлялись в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонcкой областях.
Также армия РФ нанесла удары двумя авиационными ракетами Х-59/69. Судя по имеющимся данным, они перехвачены не были.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 22 сентября над территорией России были сбиты 15 украинских БПЛА самолетного типа – в Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областях.