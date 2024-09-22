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Мир

Во Франции представлено новое правоцентристское правительство

время публикации: 22 сентября 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 09:12
Во Франции представлено новое правоцентристское правительство
AP Photo/Louise Delmotte

Глава администрации президента Франции Алекси Колер представил вечером 21 сентября состав нового правительства, сформированного премьер-министром Мишелем Барнье. В нем нет ни представителей "Нового Народного фронта", занявшего на выборах первое место, ни ультраправого "Национального объединения".

Пост министра обороны сохранил Себастьен Лекорню, министром иностранных дел назначен Жан-Ноэль Барро. Оба они представляют президентскую партию "Возрождение". Министром внутренних дел стал Брюно Ретайо, министром культуры – Рашида Дати.

Политические противники не без оснований обвиняют президента Эммануэля Макрона в том, что он проигнорировал исход парламентских выборов. "У этого правительства нет будущего. Макронизм вернулся через черный ход", – заявил лидер "Национального объединения" Жордан Бардела.

"Новый народный фронт" призвал своих сторонников выйти на демонстрации против президента. Манифестации состоялись в 67 населенных пунктах, однако явка на них была значительно ниже, чем предполагали организаторы.

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