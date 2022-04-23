Арестович: "Россияне ищут слабые места нашей обороны"

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил на брифинге в субботу, 23 апреля, что в течение последних суток "военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась".

По его утверждению, российские военные продолжают сосредоточивать основные усилия "на направлении Славянск, Краматорск" в Донбассе.

"Проводит активные штурмовые поисковые действия, ищет слабые места нашей обороны, чтобы сосредоточить на них основной удар. Но пока ему это не удается - уже шестые сутки подряд. Он там перегруппировывается и перегруппировывается - ну, будем ждать результаты этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для противника", - сказал Арестович.

Арестович сообщил также, что российские военные возобновили авиаудары и пытаются "проводить штурмовые действия" в "Азовстале", где продолжают держать оборону оставшиеся силы Украины в Мариуполе.